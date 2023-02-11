Depremde hayatını kaybeden baba ve kızı Emet'te toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Grup Müdürü Halil İnce ve kızı Melinay İnce memleketleri Kütahya'nın Emet ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildiler. Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Grup Müdürü Halil İnce ve kızı Melinay İnce memleketleri Kütahya'nın Emet ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildiler. Emet Belediyesi'nin cenaze nakil aracıyla Kahramanmaraş'tan ilçeye getirilen Halil İnce (46) ve kızı Melinay'ın (14) cenazeleri Babukbey Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi. Halil İnce ve kızı Melinay'nın cenazesine ailesi, yakınları, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Kütahya Emet 3. Sayfa Haberler

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