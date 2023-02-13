Depremde hayatını kaybeden 3 kişi Ordu'da toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Depremde hayatını kaybeden 3 kişi, Ordu'da toprağa verildi. Depremde hayatını kaybeden 3 kişi, Ordu'da toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri memleketleri Ordu'ya getirildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hayatını kaybeden Özel Hareket Polisi Ersin Baykuş'un (34) cenazesi yakınları tarafından alınarak Ordu'nun Çamaş ilçesine getirildi. Bekar olduğu öğrenilen Baykuş, Çamaş Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Adıyaman'da kaldığı otelin çökmesi sonucu hayatını kaybeden tur rehberi Tamer Özdoğru (53), Altınordu ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden market işletmecisi Sevgi Yavuz Aydın (52) ise Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Diyarbakır Çamaş Ordu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Depremde hayatını kaybeden 3 kişi Ordu'da toprağa verildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.