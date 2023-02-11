Depremde göçük altında kalan kadın son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da ikamet ederken depremde yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'da ikamet ederken depremde yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaldığı göçük altında kalarak hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sedef Özkaya'nın cenazesi Rize merkezde bulunan Sahil Camiine getirildi. Özkaya'nın annesi cenazesinin başında gözyaşları dökerek ağıt yaktı. Sahil camiinde öğle namazı sonrası kalabalık bir cemaatle kılınan cenaze namazının ardından Özkaya Zincirliköprü Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderun Hatay Rize 3. Sayfa Haberler

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