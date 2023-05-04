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Depremde enkazdan yaralı olarak çıkarılmıştı hayatını kaybetti

Depremde enkazdan yaralı olarak çıkarılmıştı hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer sitesi enkazından yaralı olarak çıkartılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şubesinde görevli memur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer sitesi enkazından yaralı olarak çıkartılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şubesinde görevli memur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer sitesinde oturan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğünde görevli personel, Erdal Erdem, eşi ile birlikte yıkılan binanın enkazı altında kalmış eşi hayatını kaybetmiş kendi ise ağır yaralı olarak enkazdan çıkarılmıştı. Bir süre Adana'da ardından da Ankara'da tedavisi süren Erdal Erdem yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Aslen Kayserili olduğu öğrenilen Erdal Erdem'in cenazesi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verilecek. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Erdal Erdem Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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