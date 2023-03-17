Depremde çiftliğin ambar kısmındaki traktörlerin, evin yıkılmasını önlediği görüntüler ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan asrın felaketi diye adlandırılan depremin, yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Depremde çiftliğin ambar kısmındaki traktörlerin, evin yıkılmasını önlediği görüntüler ortaya çıktı

HATAY - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan asrın felaketi diye adlandırılan depremin, yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu Köyü'nde bir çiftlik evinin depremin şiddetiyle yıkılma anı kameraya yansıdı. Görüntüde çiftliğin alt ambar kısmında bulunan traktörlerin evin yıkılmasını önlediği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremin, Hatay'da çiftlik kamerasına yansıyan görüntüleri afetin büyüklüğün bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni ortaya çıkan görüntüler asrın felaketinin şiddetini gösterdi.