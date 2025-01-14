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Depremde ailesini kurtaran engelli kız hayatını kaybetti

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Depremde ailesini kurtaran engelli kız hayatını kaybetti Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da uyanarak ailesinin hayatını kurtaran kız hayatını kaybetti.

Depremde ailesini kurtaran engelli kız hayatını kaybetti

ADANA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da uyanarak ailesinin hayatını kurtaran kız hayatını kaybetti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da MS hastası engelli çift Müge ve Mustafa Şahin'in evleri yıkıldı. Ancak doğumda beyin kanaması nedeni ile epilepsi hastası olan 3 yaşındaki engelli kızları Azra Asel Şahin'in bakımı için gece ayakta oldukları için hayatta kaldılar.

Evleri yıkılan aileye Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2010 yılında şehit olan Uzman Çavuş Metin Can'ın ailesi yardım etti. Şahit ailesi Şahin çiftini ve engelli çocuğunu Kozan'a getirerek burada evlerinin kapısını açtı.

Ancak aradan geçen 23 ay sonra Azra Asil hayatını kaybetti. Acılı aile çocuklarını Türk Kızılay'ının destekleri ile memleketleri Antakya'ya defnetti.

6 Şubat depreminde aile yakınlarını kaybettiklerini ama evlat acının çok büyük bir acı olduğunu aktaran baba Şahin, artık tek isteklerinin evlatlarının kabrine yakın olmak olduğunu belirterek, evlat acısını en azından kızlarının kabrini ziyaret ederek dindirmek istediklerini ifade etti.

Anne Şahin ise 6 Şubat depreminde kızının rahatsızlığı nedeni ile o saate uyanık olduklarını ve onun sayesinde evden çıkmayı başardıklarını aktararak depremde dolap üzerine devrilen engelli eşini de komşularının yardımı ile çıkardıklarını söyledi.

Anne Şahin, büyük bir acı yaşadığını belirterek, "Kızım bizim hayatta kalmamıza neden olmuştu. Onun yaşama azmi ile bizlerde mücadele ettik. Kozan'da saolsun şehit ailemiz evini açtı bizleri evladı gibi ağırlıyor. Kızım zaten doğuştan rahatsızdı. Bizlerde evde bebek gibi bakmaya çalışıyorduk. Vefat etmeden bir kaç gün önce rahatsızlandı, ateş, kusma vardı hastaneye götürdük. Zaten yeni hastaneden çıkmıştık. Eve geldiğimiz gün sabah üstünü değiştirdim eşim ilaçlarını getirdiğinde hareket etmediğini fark ettik ve ambulansı aradık. O an zaten hiçbirşey hatırlamıyorum. Doktorlar kalp mesajı yaptı ama tüm çabalara rağmen kurtaramadık. Onun üzülmemesi mutlu olması iyileşmesi için hep mücadele ettik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Memleketimize defnettik geldik." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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