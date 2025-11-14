Haberler

Depremde 96 kişinin ölümüne neden olan müteahhide 62 kez müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Adana'da, 6 Şubat depreminde Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e, 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının detayları açıklandı. Mahkeme, Alpargün'ün sorumluluğunu ve yargılama sürecindeki davranışlarını değerlendirerek kararını yeniden verdi.

Adana'da 6 Şubat depreminde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın "olursa olsun" diyerek hareket ettiği ve olası kastın oluştuğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerin ilkinde Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı yıkıldı. Apartmanda bulunan 96 kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu (TUS) Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye kaçtıktan sonra yakalanarak Adana'ya getirilerek 13 Şubat 2023'te tutuklandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün'e, 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, cezayı hukuka aykırı bularak bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Mahkeme aynı kararı tekrar verdi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün tekrar görülen duruşmada, kararını açıkladı. Mahkeme istinafın kararı bozmasına rağmen verdiği cezanın arkasında durarak yeniden 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Gerekçeli karar açıklandı

Mahkeme, sanık Alpargün'e ilişkin 85 sayfalık gerekçeli kararında, statik proje müellifi, yapım müteahhidi ve fenni mesul olarak birden fazla sorumluluğu bulunduğunu, hazırladığı statik projenin yetersizliğinin yanı sıra kolon, kiriş ve temel donatı alanlarının eksik bırakıldığını ve projeyle uygulama arasında ciddi uyumsuzluklar tespit edildiğini belirtti. Kararda, özellikle taşıyıcı sistemde projeyle uygulama arasında 100-150 santimetreyi bulan kolon kaymaları bulunduğu, malzeme kalitesinin ve donatı detaylandırmasının da yetersiz olduğu vurgulandı.

Mahkeme, yargıtay içtihatları ve doktrindeki Frank formülüne de atıf yaparak, sanığın "olursa olsun" diyerek hareket ettiğini belirtti ve olası kastın oluştuğu sonucuna vardı.

Sanığa 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının verildiği hatırlatılan kararda, "sanığın depremden hemen sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçıp yakalanması, yargılama sürecinde işlediği suça yönelik pişmanlık göstermemesi nedeni ile hakkında TCK'nın 62. maddesinin (takdiri indirim) uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi. - ADANA



