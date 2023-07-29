Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı iddianamesi kabul edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede kabul edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede kabul edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda binanın kolonunun eksik yapıldığı ve bir kolonunun da kesildiği ifade edilirken, 6 sanık hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, yapı ruhsatına göre 1997'de yapımına başlanan, 2001'de ise yapı kullanma izin belgesi verilen Furkan Apartmanı'nın, depremin ardından neden yıkıldığına ilişkin bilirkişi heyeti oluşturulduğu belirtildi.

Binanın çökmenin asıl nedeni taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, bozulmalar ve eklentiler

Bilirkişi raporunda, Furkan Apartmanı ile ilgili mimari proje ile statik projenin bariz şekilde birbirinden farklılık göstermesine rağmen bu projeleri onaylayarak yapı ruhsatı veren kişilerin, görevlerini ihmal ettikleri yer aldı. Raporda, binada kullanılan malzemelerden çelik donatıyla ilgili kayda değer bir sorun olmadığı, beton dayanımının ise yüzde 16,5 düşük olduğu tespit edildiği belirtilerek, "Binanın göçmesinde dayanım düşüklüğünün etkisi olmakla birlikte, çökmenin asıl nedeni taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, bozulmalar ve eklentilerdir. Mimari ve statik projedeki tutarsızlıklar, uygulamanın bazı hususlarda projelerden farklı olması (S9 kolonunun projeden çıkartılmış olması ve bazı kirişlerin yerinin değiştirilmesi gibi) ve uygulama aşamasında oluşan proje değişiklikleri için revizyon projesi hazırlatarak belediyeden onay almamasından dolayı fenni mesul mühendisin ve müteahhidin kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Müteahhidin, inşa sürecinde gerekli özenin gösterilmemesinden ve ruhsata aykırı şekilde bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğu kanaatine ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Birden fazla kolon eksiği ve fazladan teras kat iddiası

Raporda, Furkan Apartmanın simetrik bir yapıda olduğu da vurgulanarak, "Simetrik yapının da kabaca olduğu yere çökmesi beklenirdi. Binanın arka tarafa doğru yıkılması ve binanın dışa doğru değil de iç tarafa merdiven boşluğuna doğru çökmesi binanın arka bölümünde birden fazla kolonun eksik olduğunu (S9 ve S11 gibi), simetrisinin bozulduğunu ve teras kat gibi binanın arkasına fazladan yük eklendiğini ortaya koymaktadır. Binanın arka bölümünde izinsiz birçok tadilat yapılmıştır. Bu tadilatların çerçevesi yıkılan binanın enkazında tespit edilememiştir. Binanın taşıyıcı sistemi olan kolonlara, projede olmayan müdahaleleri ve projede olmayan eklentileri yapan kişilerin önemli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaçak asma kat yapılmış

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların eylemlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği de vurgulanarak sanıklardan Faik Ö.'nün binaya kaçak asma kat yaptığı ve binada bulunmayan S11 kolonunun da Faik Ö.'nün maliki olduğu dükkana ait bir kolon olduğu ve bu nedenle de şüphelinin söz konusu yerin maliki olması nedeniyle eylemden sorumlu olduğu belirtildi. Faik Ö.'nün kardeşi diğer sanık Eyüp Ö.'nün ise kardeşiyle birlikte hareket ettiği için aynı eylemlerden sorumlu olduğu, sanık Nejdet A.'nın da Faik Ö'ye sattığı dükkanının kolonunu kesmiş olabileceği yönünde ifadeler nedeniyle aynı eylemden sorumlu olduğu kaydedildi.

Sanık inşaat mühendisi projedeki tutarsızlıklardan sorumlu

İddianamede, sanık inşaat mühendisi Yılmaz Şahin Y.'nin ise yıkılan apartmanın projelerini çizdiği, aynı zamanda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine göre fenni mesulü olarak görev yaptığı, bu nedenle de bilirkişi raporunda belirtilen projelerdeki tutarsızlıklardan sorumlu olduğu ifade edildi.

2 müteahhit de ölen ve yaralanan kişilere karşı taksirle sorumlu bulundu

İddianamede, projelerin uyumsuz olması, binanın imalatında kullanılan malzemenin kalitesi, beton dayanımının olması gerekenden düşük olduğu ve S9 kolonunun inşa edilmediği, bu nedenle de yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine yapının müteahhidi olan Abdullah Devrim S. ile ifadelerde asıl müteahhidi olduğu belirtilen Hasan Hüseyin S.'nin ölen ve yaralanan kişilere karşı taksirle sorumlu olduğu kaydedildi. - GAZİANTEP