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Deprem yardımlarını çaldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Deprem yardımlarını çaldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Keşan Belediyesi'nin 4 işçisinden 1'i tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Keşan Belediyesi'nin 4 işçisinden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi, açığa alınırken haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Keşan'da deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan eşyaları çaldığı iddia edilen Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E. (54) adli makamlara sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından N.H.Y. mahkemeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Diğer 3 personel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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