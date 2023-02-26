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Deprem sonrası yağma olaylarına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 197 oldu

3. Sayfa Haberleri

Deprem sonrası yağma olaylarına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 197 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmada, tutuklu sayısı 197 oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmada, tutuklu sayısı 197 oldu.

Başsavcılıklardan edinilen bilgilere göre, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturma işlemlerine başlandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 197 oldu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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