Deprem sonrası yağma olaylarına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 197 oldu 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmada, tutuklu sayısı 197 oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmada, tutuklu sayısı 197 oldu. Başsavcılıklardan edinilen bilgilere göre, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturma işlemlerine başlandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 197 oldu. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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