Deprem Sonrası Kahramanmaraş'tan Gelen Ümit Mutlu Akpınar, Eşi ve Üvey Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü ve Kendini Asarak İntihar Etti

Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan Denizli'ye yerleşen Ümit Mutlu Akpınar, eşi Büşra Akpınar ve üvey oğlu Macit Gül'ü bıçaklayarak öldürdü. Tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

DEPREM sonrası Kahramanmaraş'tan gelip yerleştiği Denizli'de, eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayıp öldüren Ümit Mutlu Akpınar (24) tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak intihar etti.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evin 2'nci katında meydana geldi. 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar arasında, tartışma çıktı. Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatlarını kaybetti. Anne oğulun cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderilip, toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Suç aleti bıçakla gözaltına alınan şüpheli Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı. Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi. Büşra Akpınar'ın ilk evliliğinden olan oğlu Halil Gül'ün velayetini eski kocasından almak için dava açtığı, ancak geçen yıl 26 Ocak'ta ikinci evliliğini yaptığı eşi Ümit Mutlu Akpınar'ın istemediği, bu nedenle tartışmanın çıktığı öğrenildi.

HÜCRESİNDE KENDİ ASTI

Eşi ve üvey oğlunu öldüren Ümit Mutlu Akpınar, koyulduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'ndeki hücresinde bu sabah gardiyanlar tarafından ölü bulundu. Akpınar'ın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Savcılık, Akpınar'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)