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Deprem Panikinde Çayını Unutmayan Adam

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Bağcılar'da meydana gelen deprem sırasında herkes panik içinde dışarı çıkarken, bir adam eline çayını alarak sokağa indi. Bu ilginç an cep telefonu kamerasına yansıdı.

Herkes deprem paniği yaşarken bardağıyla sokağa çıkan adam çayını yudumladı

Bağcılar'da bir adam eline çayını alıp aşağıya öyle indi

İSTANBUL - Deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı atarken, Bağcılar'da bir kişi de eline çayını alıp öyle sokağa indi. Yaşanan ilginç an cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde bir adam eline çayını alıp öyle sokağa indi. Vatandaşlar panik yaşarken adamın rahat anları görenleri şoke etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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