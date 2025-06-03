Deprem Panik Atağı Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti

Deprem Panik Atağı Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem sonrası panik atak geçiren ve hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü hastanede hayatını kaybetti.

Marmaris açıklarında dün gece saat 02.17'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Muğla ve çevre ilçelerde şiddetli şekilde hissedildi. Fethiye'de de hissedilen deprem sonrası heyecanlanarak panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Günlü'nün bugün Fethiye'de defnedileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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