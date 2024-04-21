DEPREM Mİ OLDU? 21 Nisan Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika deprem listesi

Az önce deprem nerede oldu? merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika deprem listesi

DEPREM NEREDE OLDU?

18 Nisan'da 5.6'lık depremin yaşandığı Tokat'ta bir deprem daha kaydedildi. AFAD tarafından 4.1 büyüklüğünde ölçülen sarsıntı Turhal'da saat 15.03'te yaşandı.

SON DAKİKA DEPREM OLDU MU?

21 Nisan 2024 tarihinde, Türkiye'nin Tokat ilinin Turhal ilçesinde 15:03:32 TSİ'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.38 km olarak kaydedilirken, enlemi 40.43417 N ve boylamı 36.20556 E olarak belirlendi. Olay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre gerçekleşti. Bu depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.