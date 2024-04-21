Üye Girişi
Haberler

DEPREM Mİ OLDU? 21 Nisan Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika deprem listesi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika haberlerine göre, Türkiye'de bir dizi deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri ve merkez üssü hakkında detaylı bilgi edinmek için deprem listesine göz atabilirsiniz. Depremler nerede ve kaç büyüklüğünde oldu, tüm detaylar haberimizde.

Az önce deprem nerede oldu? merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika deprem listesi

DEPREM NEREDE OLDU?

18 Nisan'da 5.6'lık depremin yaşandığı Tokat'ta bir deprem daha kaydedildi. AFAD tarafından 4.1 büyüklüğünde ölçülen sarsıntı Turhal'da saat 15.03'te yaşandı.

DEPREM Mİ OLDU? 21 Nisan Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika deprem listesi

SON DAKİKA DEPREM OLDU MU?

21 Nisan 2024 tarihinde, Türkiye'nin Tokat ilinin Turhal ilçesinde 15:03:32 TSİ'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.38 km olarak kaydedilirken, enlemi 40.43417 N ve boylamı 36.20556 E olarak belirlendi. Olay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre gerçekleşti. Bu depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Kandilli Türkiye Deprem Dizi AFAD Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title