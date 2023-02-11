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Deprem fırsatçısı hırsızlara göz açtırılmıyor

3. Sayfa Haberleri

Deprem fırsatçısı hırsızlara göz açtırılmıyor

Depremin vurduğu Osmaniye'de hırsızlık amacıyla boş dairelere giren 2 kişi, çalıntı eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Depremin vurduğu Osmaniye'de hırsızlık amacıyla boş dairelere giren 2 kişi, çalıntı eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan emniyet güçleri muhtemel yağma ve hırsızlık olaylarına karşı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bugün sabah saat 05.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14050 Sokak üzerinde bir binada hırsızlık yapıldığı tespit edilen Seyithan E. ve Halil Ş. isimli 2 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde pasaport, 1 adet banka hesabı cüzdanı, 11 parça kadın kıyafeti, banyo havlusu, güneşlik perde, banka kartları olduğu tespit edildi. Şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Banka 3. Sayfa Haberler

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