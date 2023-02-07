Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş...Madenciler 5 yaşındaki kızı enkazdan böyle kurtardı

HATAY - Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla sağ kurtarıldı. O anlar ise ekiplerce görüntülendi.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'nden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ kurtarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük bir sevinç yaşadı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.