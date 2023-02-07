Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş...Madenciler 5 yaşındaki kızı enkazdan böyle kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş...Madenciler 5 yaşındaki kızı enkazdan böyle kurtardı

Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş...Madenciler 5 yaşındaki kızı enkazdan böyle kurtardı Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla sağ kurtarıldı.

Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş...Madenciler 5 yaşındaki kızı enkazdan böyle kurtardı

HATAY - Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla sağ kurtarıldı. O anlar ise ekiplerce görüntülendi.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'nden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ kurtarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük bir sevinç yaşadı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title