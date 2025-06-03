Deprem değil panik atak hastanelik etti

Deprem değil panik atak hastanelik etti
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Deprem değil panik atak hastanelik etti
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Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Muğla ve Aydın'da birçok kişi panik atak geçirdi. 78 kişi hastaneye kaldırıldı, bir çocuk hayatını kaybetti.

Deprem değil panik atak insanları hastanelik etti

AYDIN - Marmaris açıklarında dün gece saat 02.17'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Muğla ve çevre ilçelerde şiddetli şekilde hissedildi. Yaşanan zelzelede deprem değil panik ataklar insanları hastanelik etti. Deprem sonrası Muğla Fethiye'de 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken Aydın ve Muğla'da 78 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başta Muğla'nın Marmaris ilçesi olmak üzere Aydın ve Muğla'da etkili olarak hissedilen depremde Muğla merkez ve ilçelerinde 69 kişi, Aydın'da ise 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Aydın'da hastaneye kaldırılan 9 kişiden sadece 1 kişinin deprem sırasında kaçmak isterken ayağını burktuğu geri kalanların ise panik atak geçirdiği öğrenildi.

Aydın'da dün gece saat 02.17'de yaşanan depremin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne 4, Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne 3, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne de 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişi kaldırıldı.

Aydın'daki vakaların tamamının panik ataktan dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - 3.Sayfa
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