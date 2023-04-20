Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 4 yaralı Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini bu kez de fırtına vurdu, çatıları, çadırları ve konteynerleri parçalayarak uçurdu.

Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini bu kez de fırtına vurdu, çatıları, çadırları ve konteynerleri parçalayarak uçurdu. Fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini vurdu. Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi. Ayrıca fırtına nedeniyle bazı konteynerler parçalandı, bir otomobil ise ters döndü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaralanan 5 kişiye ulaşarak hastaneye sevk etti. Yaralılardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yağışın başladığını bir anda ise fırtına çıktığını belirten vatandaşlar, ne olduğunu anlamadıklarını kaydetti.