Deprem bölgesine vinç taşıyan tır yandı 3. Sayfa Haberleri Ankara'dan deprem bölgesine vinç götüren tır alev alev yandı. Ankara'dan deprem bölgesine vinç götüren tır alev alev yandı. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden deprem bölgesine vinç taşıyan tır, Sakarya mevkiinde alev aldı. Alev alan tıra yine deprem bölgesine yardım için giden Ankara Mamak ilçesine bağlı ekipler müdahale etti. Yangında tır ve dorsesinde bulunan vinç kullanılmaz hale geldi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Ankara 3. Sayfa Haberler

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