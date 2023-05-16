Deprem bölgesine oy vermeye gittiler, dönüş yolunda takla attılar

Oy vermek için Hatay'a giden aile dönüş yolunda Sivas'ta trafik kazası yaptı.

Oy vermek için Hatay'a giden aile dönüş yolunda Sivas'ta trafik kazası yaptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Kayseri karayolu Hanlı köyü mevkiinde meydana geldi. A.E.C. yönetimindeki 31 ALM 493 plakalı Toyota marka araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, A.E.C. ile araçta bulunan S.N.C, S.S, F.C, E.D yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan vatandaşların asrın felaketinde hayatını kaybeden akrabalarını ziyaret etmek ve oy kullanmak için Hatay'a gittiği öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS