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Deprem bölgesinden dönen İspanyol ekip anlattı

3. Sayfa Haberleri

Deprem bölgesinden dönen İspanyol ekip anlattı

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma yapan İspanyol ekibin şefi yaşadıklarını anlattı.

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma yapan İspanyol ekibin şefi yaşadıklarını anlattı. Jose Varea, "Daha önce deprem bölgelerine gittim, bu kadar felaket görmedim" dedi.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından birçok ülkeden bölgeye yabancı arama kurtarma ekipleri geldi. Adıyaman'daki çalışmalarını tamamlayan İspanyol arama kurtarma ekibi, dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ekip şefi Jose Varea, gördüklerini anlattı. 17 kişilik ekip ve 5 köpekle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde yer alan Varea, daha önce böyle bir felaketi görmediğini anlattı.

Valencia İtfaiyesinde görevli ekip şefi Jose Varea, "Şu anda bir felaket var, çok zorlukları var, elimizden geleni yaptık. Zor bir durum. Maalesef depremin 3. gününde geldik. Maalesef hiçbir canlı çıkaramadık. Cenazeleri çıkarmaya yardım ettik ama canlı olarak hiç çıkaramadık. Daha önce deprem bölgelerine gittim, bu kadar felaket görmedim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Öncelikle devlete çok teşekkür ederim. Çünkü bize çok yardım ettiler, oraya gitmemizi sağladılar, tercüman verdiler" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş İstanbul Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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