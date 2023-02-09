Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesinden artık tek ses yükseliyor: "Sesimi duyan var mı?"

3. Sayfa Haberleri

Deprem bölgesinden artık tek ses yükseliyor: "Sesimi duyan var mı?"kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşların yakınları da umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Deprem bölgesinden artık tek ses yükseliyor: "Sesimi duyan var mı?"

HATAY Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerde büyük yıkım oluşan Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşların yakınları da umutlu bekleyişini sürdürüyor. Aramalarda termal kameralarda kullanılırken, artık tek ses yükseliyor; "Sesimi duyan var mı?"

Kahramanmaraş'taki depremler bir çok ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekiplerin başlattığı arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı bölgelerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Hatay merkezde 600 konutun bulunduğu ve hemen hemen hepsinin yıkıldığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, termal kameralar kullanarak da enkazdan sağ bir vatandaş çıkarmak için canla başla çalışıyor. Sabah saatlerinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna canlı ulaşan ekipler, daha fazla vatandaşa ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürürken, artık arama bölgelerinde tek ses yükseliyor; "Sesimi duyan var mı?"

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Deprem Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title