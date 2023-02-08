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Deprem bölgesinden 54 saat sonra güzel haber

3. Sayfa Haberleri

Deprem bölgesinden 54 saat sonra güzel haber

Deprem bölgesinden tüm Türkiye'ye umut olan haberler geliyor.

Deprem bölgesinden tüm Türkiye'ye umut olan haberler geliyor. Kahramanmaraş'ta 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) sağ olarak kurtarıldı. Aynı binada odaklanan ekipler son bir saat içerisinde 2'si kadın 3 kişiyi çıkarmış oldu. Binada bir kişinin daha sağ olduğu bildirildi.

Binlerce kurtarma personeli deprem bölgesinde canla başla çalışıyor. Kahramanmaraş İsmet Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yıkılan 7 katlı Yenişehir Apartmanı enkazından 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar için ekipler seferber oldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir Apartmanı'ndan 1 saat içerisinde Zeliha Gümüşoluk (85) ve Makbule Dağdöndüren (72) kardeşleri çıkarmıştı. Son olarak da öğretmen Mehmet Acar sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Mehmet Acar, kendisini çıkartan görevlilerin elini tutup moral bulmaya çalıştı. Acar ekiplere teşekkür ederken, tedavisi için ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü.

Aynı binadan bir kişinin daha sağ olduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Mehmet Acar Türkiye Deprem 3. Sayfa Haberler

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