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Deprem bölgesinde yaralıların tahliyesi devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Deprem bölgesinde yaralıların tahliyesi devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman'daki yaralı depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

Deprem bölgesinde yaralıların tahliyesi devam ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman'daki yaralı depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın hastanelere tahliyesi aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Adıyaman Deprem 3. Sayfa Haberler

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