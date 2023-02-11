Deprem bölgesinde yaralıların tahliyesi devam ediyor
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Deprem bölgesinde yaralıların tahliyesi devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman'daki yaralı depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi.
Deprem bölgesinde yaralıların tahliyesi devam ediyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman'daki yaralı depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın hastanelere tahliyesi aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa