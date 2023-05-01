Deprem bölgesinde görevli vatandaşın bisikletini çaldılar
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, deprem bölgesinde görevli olan bir vatandaşın bisikleti çalındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, deprem bölgesinde görevli olan bir vatandaşın bisikleti çalındı.
Kötekli Mahallesi 261 Sokak üzerinde Mehlika Ş.'ye ait bisikletin gece saatlerinde götürülme anı, bölgedeki değişik kameralardan, değişik açılardan anbean kaydedildi. İki kişi oldukları belirlenen şüphelilerden şapkalı olan cadde üzerine bırakılmış bisiklete tereddüt etmeden binip olay yerinden uzaklaşıyor.
Hırsızlık anı görüntülerinin ortaya çıkması sonrası, deprem bölgesinde görevli vatandaşın bisikletini çalan kişi veya kişiler hakkında polise şikayetçi olması bekleniyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa