Deprem bölgesinde fırın yandı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir ekmek fırını kullanılamaz hale geldi. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir ekmek fırını kullanılamaz hale geldi. Olay, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Yeraltı Cami karşısında bulunan fırında meydana geldi. Gün boyu depremzedelere ekmek çıkaran fırın gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların alevleri fark edip haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Fırının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karşıyaka Osmaniye Cami 3. Sayfa Haberler

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