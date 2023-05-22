- Deprem bölgesinde çalıntı mallarla yakalanan şüpheli tutuklandı Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu bir şahıstan çalıntı saatler, başkasına ait hesap cüzdanı ve motosiklet ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

- Deprem bölgesinde çalıntı mallarla yakalanan şüpheli tutuklandı

HATAY - Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphelenip durdurduğu bir şahıstan çalıntı saatler, başkasına ait hesap cüzdanı ve motosiklet ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimleri deprem bölgelerinden İskenderun'da şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uygulama yapan ekipleri durumundan şüphelendiği motosikletli M.G.'yi durdurdu. Şüphelinin motosikletinin çalıntı olduğu belirleyen polis, yaptığı üst aramasında ise 5 adet uyuşturucu hap, çalıntı 2 adet kol saati, Z.A adına kayıtlı hesap cüzdanı ve 6.300 TL para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.G. emniyete götürülüp ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.