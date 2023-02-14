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Deprem bölgesi Hatay'da Türk askerinin şefkati yürekleri ısıttı

3. Sayfa Haberleri

Deprem bölgesi Hatay'da Türk askerinin şefkati yürekleri ısıttı

Depremin vurduğu Hatay'da Türk askerinin güvercine yönelik şefkati yürekleri ısıttı.

Depremin vurduğu Hatay'da Türk askerinin güvercine yönelik şefkati yürekleri ısıttı. Askerin güvercini beslediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu. Hatay'da depremden insanlar kadar canlılarda etkilendi. Antakya'da Türk askerinin güvercine şefkati yürekleri ısıttı. Elindeki maket bıçağı su şişesini keserek su kabına dönüştüren Mehmetçik, ekmeğini bölerek güvercine yem hazırladı. Güvercinin yemden ve sudan beslendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Türkiye Hatay Haberler

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