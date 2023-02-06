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Deprem bölgesi beşik gibi, 7,5 büyüklüğünde artçı deprem hasarlı binayı böyle yıktı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 13.30 sularında 7,5 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 13.30 sularında 7,5 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı. İHA ekibi Battalgazi ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anını saniye saniye görüntüledi.

10 şehirde 912 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda hummalı bir şeklide sürüyor. Öğle saatlerinde yaşanan artçı sarsıntı ile merkez Battalgazi ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı bina yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bulunurken onlar da büyük tehlike atlattı. Hasarlı binanın yıkılma anı da İHA ekibi tarafından anbean kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi artçı depremin 7,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini ve yıkım yaşanan noktalarda bulunulmamasını istiyor. - MALATYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş AFAD 3. Sayfa Haberler

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