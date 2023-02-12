Deprem bölgelerinde yağmacılara geçit yok: 14 gözaltı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından, afet bölgeleri Hatay ve Adıyaman'da yağmacılara geçit verilmedi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından, afet bölgeleri Hatay ve Adıyaman'da yağmacılara geçit verilmedi. İki ilde yağma suçundan 14 şahıs gözaltına alındı.

Hatay'da 4 farklı mahallede gerçekleştirilen hırsızlık ve yağma olaylarında 7 şahıs yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı. 4 farklı mahallede yapılan çalışmalar çerçevesinde, 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek, 2 şarjör, 3 kutu fişek, 12 telefon, 1 bilgisayar kasası, 29 bin 200 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde ise yağma suçundan toplam 9 kişi yakalanarak 2'si gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 1 motosiklet, 8 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, altın kolye, 10 sikke ve 4 bin 995 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

Adıyaman'da ise deprem sonrası yağma ve hırsızlık suçları işleyen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından 07-11 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ise 7 telefon, 12 kol saati, 3 yüzük, 3 kolye, 1 tablet, 1 parfüm, 2 kulaklık ve poşet içerisinde bir miktar para ele geçirildi.

Öte yandan, deprem bölgelerinde Özel Harekat polislerinin devriyesi sırasında vatandaşların polislere teşekkür ettiği anlar ise kameralara yansıdı. - ANKARA