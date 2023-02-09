Deprem bir aileyi hayattan kopardı... Annenin feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa Haberleri Deprem bir aileyi hayattan kopardı. Deprem bir aileyi hayattan kopardı... Annenin feryadı yürekleri dağladı Özel Hareket Polisi Gümüşbaş Kırıkkale'de, eşi ve oğlu Şanlıurfa'da toprağa verildi KIRIKKALE - Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binada hayatını kaybeden Özel Hareket Polisi Şaban Gümüşbaş, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Eşi ve 2 yaşındaki oğlu da Şanlıurfa'da toprağa verildi. Oğlunun Türk bayraklı tabutuna sarılan annenin feryadı ise yürekleri dağladı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu illerden Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ekinci Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan Özel Hareket Polisi Şaban Gümüşbaş, eşi Ayşe ve 2 yaşındaki Miraç hayatını kaybetti. Gümüşbaş ailesinin cansız bedenleri enkaz altından çıkartıldı. 32 yaşındaki Gümüşbaş'ın eşi Ayşe ve 2 yaşındaki oğlu, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Özel Hareket Polisi Gümüşbaş'ın cenazesi de memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Nur Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, annesi Saadet, babası Mehmet, kardeşi polis memuru Ersin ve öğretmen ablası Demet, gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun Türk bayraklı tabutuna sarılan annenin feryadı ise yürekleri dağladı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özel Hareket Polisi Gümüşbaş, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, polis memurları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Kırıkkale Deprem Hatay 3. Sayfa Haberler

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