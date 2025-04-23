Deprem Bandırma'da Paniğe Neden Oldu
İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bandırma'daki bir alışveriş merkezinde insanlar hızlıca dışarı çıkış yaptı.
Deprem Bandırma'da da paniğe yol açtı
Depreme AVM'de yakalananlar hızlıca dışarı kaçtı
BALIKESİR - İstanbul Silivri açıklarındaki deprem Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de paniğe sebep oldu. Saat 12.49'da Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bandırma'da şok yaşandı. Vatandaşlar bir alışveriş merkezinde depreme yakalandı. Hızlıca vatandaşlar kendilerini dışarı atıp rahat bir nefes aldılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - 3.Sayfa