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Deprem Aydın'da da hissedildi

3. Sayfa Haberleri

Deprem Aydın'da da hissedildi

Akdeniz'de meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem Aydın merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.

Akdeniz'de meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem Aydın merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.

Afad verilerine göre saat 15.37'de 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 41.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akdeniz Deprem Aydın AFAD Haberler

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