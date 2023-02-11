Deprem, araçları da hurdaya çevirdi 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da meydana gelen yıkıcı depremde enkaz altında kalan onlarca araç, hurda yığınına döndü. Adıyaman'da meydana gelen yıkıcı depremde enkaz altında kalan onlarca araç, hurda yığınına döndü. Adıyaman il merkezinde ve ilçelerinde depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan onlarca araba demir yığınına döndü. Enkaz altında kalan araçların çoğu kullanılamaz hale gelirken bazı araçlarda ise ağır hasar oluştu. Yapılar kadar hasar gören birçok araç hurdaya döndü. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Deprem, araçları da hurdaya çevirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.