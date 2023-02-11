Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem, araçları da hurdaya çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Deprem, araçları da hurdaya çevirdi

Adıyaman'da meydana gelen yıkıcı depremde enkaz altında kalan onlarca araç, hurda yığınına döndü.

Adıyaman'da meydana gelen yıkıcı depremde enkaz altında kalan onlarca araç, hurda yığınına döndü.

Adıyaman il merkezinde ve ilçelerinde depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan onlarca araba demir yığınına döndü. Enkaz altında kalan araçların çoğu kullanılamaz hale gelirken bazı araçlarda ise ağır hasar oluştu. Yapılar kadar hasar gören birçok araç hurdaya döndü. - ADIYAMAN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title