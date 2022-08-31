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Aydın'daki depremde kaçış güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Didim ilçesinde bir iş yerindeki kameralara yansıyan görüntüde, içerideki kişilerin kaçma anı yer aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Didim ilçesinde bir iş yerindeki kameralara yansıyan görüntüde, içerideki kişilerin kaçma anı yer aldı.
Didim'de bir iş yerinde yaşanan deprem sonrası içeride oturan kişilerin kendilerini dışarıya atmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride oturan bir kişinin deprem ile birlikte hızla dışarıya çıkması ve ardından diğer iki kişinin dışarıya çıktığı görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Didim Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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