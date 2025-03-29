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Deprem Anında Bebekleri Koruma Çabası Takdir Topladı

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Çin'in Ruili kentindeki hemşireler, meydana gelen depremler sırasında bebekleri korumak için büyük bir özveri gösterdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hemşirelerin sarsıntıya rağmen bebekleri korumak için mücadele ettiği görüldü.

Çin'in Ruili kentinde iki hemşire, şiddetli sarsıntı sırasında ayakta durmakta güçlük çekmelerine rağmen bebekleri korumaya çalıştı.

Myanmar'da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, komşu Çin'de de hissedildi. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Ruili'de bulunan Jingcheng Hastanesi'ndeki doğum merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hemşirenin şiddetli sarsıntı sırasında ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen bebekleri korumaya çalıştığı görüldü. Hemşirelerinden biri kucağındaki bebeğe siper olurken, diğeri ise savrulan kuvözdeki bebekleri tuttu. Deprem anında bebekleri yalnız bırakmayan hemşirelerin çabası, sosyal medyada takdir topladı. Hemşire Xiong Jielan depremin ardından verdiği röportajda, "Düşünmeye vaktim olmadı. Bu içgüdüsel bir hareketti. Önemli olan bebeği güvende tutmaktı" ifadelerini kullandı. - YUNNAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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