Camları gazete kağıtları ile kapattılar jandarmanın dikkatinden kaçamadılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde camlarını gazete kağıtları ile kapattıkları kahvehanenin depo kısmında tombala ve kumar oynayan kişilere ceza yağdı. Mekanda tombala oynadıkları tespit edilen 18 kişiye toplam 32 bin 742 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye faaliyetlerini sürdüren Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kahvehaneye ait deponun camlarının gazete kağıtlarıyla kapalı olduğunu görerek durumdan şüphelendi. Tepetarla Mahallesi'nde bulunan kahvehane deposundan seslerin geldiğini fark eden jandarma ekipleri mekana baskın düzenledi. M.K.'ya ait olan kahvehanenin deposunda tombala ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, mekan sahibi M.K. hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmek suçundan adli işlem ve tahkikat başlattı. Depoda tombala oynadıkları tespit edilen 18 kişiye ise 5326 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Muhalefet Etme suçundan kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 32 bin 742 lira idari para cezası kesildi. - SAKARYA