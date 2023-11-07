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Depodan inşaat malzemesi çalan şahıs yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Samsun'da bir depodan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir depodan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan bir depoda meydana geldi. Depodan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen F.T.(36), İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan F.T. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun Polis 3. Sayfa Haberler

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