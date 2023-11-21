Depoda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Düzce'de yapılan bir operasyonda bir depoda ve 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Depoya yapılan baskında uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 2 gözaltı

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri bir depoda ve 5 şüphelinin üstünde arama yaptı. Bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 7 suç kaydı bulunan S.O.(47), 8 suç kaydı bulunan N.B.ve uyuşturucu kullanan H.D.ve İ.B.'ninüzerlerinde ve bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 125 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, 18 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 33 fişek, 4 ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 250 fişek ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilerden S.O. ve N.B. gözaltına alındı.