Depoda çıkan yangın paniğe yol açtı

Kahramanmaraş'ta depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı üzerinde bulunan depo olarak kullanılan iş yerinde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı öğrenilen yangın, ilk önce depo içerisinde bulunan malzemeleri tutuşturdu, daha sonra ise oluşan basınç sonrası iş yerinin camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın esnasında ise çevredeki vatandaşın kayda aldığı görüntülerde, çıkan dumandan dolayı bina sakinleri de zor anlar yaşadı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ