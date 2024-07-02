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Depoda çıkan yangın paniğe yol açtı

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Kahramanmaraş'ta depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, merkez Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı üzerinde bulunan depo olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında ise çevredeki vatandaşın kayda aldığı görüntülerde, çıkan dumandan dolayı bina sakinleri de zor anlar yaşadı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı üzerinde bulunan depo olarak kullanılan iş yerinde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı öğrenilen yangın, ilk önce depo içerisinde bulunan malzemeleri tutuşturdu, daha sonra ise oluşan basınç sonrası iş yerinin camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın esnasında ise çevredeki vatandaşın kayda aldığı görüntülerde, çıkan dumandan dolayı bina sakinleri de zor anlar yaşadı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Onikişubat İnceleme İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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