Depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde depo olarak kullanılan bir konteynerde çıkan yangın park halindeki iki otomobille sıçrarken, otomobillerin kullanılamaz hale geldiği olayda yaralanan olmadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde depo olarak kullanılan bir konteynerde çıkan yangın park halindeki iki otomobille sıçrarken, otomobillerin kullanılamaz hale geldiği olayda yaralanan olmadı.

Yangın Manisa'nın Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesindeki depo olarak kullanılan bir konteynerde çıktı. Konteynerdeki yanıcı maddelerin tutuşması sonrası yangın çevreye sıçradı. Bir anda büyüyen yangın kısa sürede park halindeki otomobillere sıçrarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yanan iki otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA