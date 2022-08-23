Depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Antalya'da bir depoda evsiz şahıslar tarafından çıkarılan yangın kısa sürede söndürüldü. Antalya'da bir depoda evsiz şahıslar tarafından çıkarılan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1065 Sokak üzerinde boş arazi içerisindeki atıl depoda çıktı. Evsiz şahısların kaldığı depodan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipler yangını kısa sürede söndürdü. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muratpaşa Antalya evsiz 3. Sayfa Haberler

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