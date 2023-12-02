Denizlispor'un eski başkanı bıçaklı kavgada yaralandı

-Daha önce Muğla'da kavgaya karışan Denizlispor'un eski Başkanı Çetin bıçaklandı

DENİZLİ - Muğla'da 2019 yılında bir balıkçıda yaşanan rezervasyon kavgasına adı karışan Denizlispor'un eski Başkanı Ali Çetin, yol verme yüzünden tartıştığı taksici tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, gece saat 00.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; taksisi ile yolcu almak için cadde üzerinde ilerleyen B.A., kendisini taciz ettiği ileri sürülen Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin ile tartışmaya başladı. Çetin'in yanındakilerinin de arbedeye dönen tartışmaya dahil olması ile B.A., yanında bulunan bıçak ile Çetin'i yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Çetin, ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Çetin serviste tedavi altına alınırken, yaralayan taksi sürücüsü B.A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan yaşanan olayı haber yapmak isteyen bir gazetecinin, Çetin'in oğulları ile yakınları tarafından tehdit edilerek engellendiği, kamera kaydının zorla sildirmeye çalışması ise büyük tepki çekti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklı kavgada yaralanan Ali Çetin, 2019 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık halindeki bir restoranın görevlileri arasında yaşanan 'rezervasyon' tartışması yaşamıştı. Çıkan tartışmada mekanda bulunanlara hakaret etmesi ve polise saldırması nedeniyle darp edilmişti.