Üye Girişi
Haberler

Denizlili Jandarma Astsubay Şırnak'ta Kaza Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlili jandarma astsubay, Isparta'dan yeni görev yeri olan Şırnak'a giderken kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden astsubayın acı haberi baba ocağına verildi.

Denizlili jandarma astsubay, Isparta'dan yeni görev yeri olan Şırnak'a giderken kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden astsubayın acı haberi baba ocağına verildi.

Kaza, Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Astsubay İbrahim Daşçı, görev yaptığı Isparta'dan yeni tayin yeri olan Şırnak'a giderken, yanındaki meslektaşı ile birlikte İdil ilçesine bağlı Ocaklı kötü yakınlarda kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Daşçı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Acı haber, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi yaşayan aileye bugün akşam saatlerinde verildi. Baba ocağına Türk bayrağı asılan Daşçı'nın cenazesinin yarın Bozkurt ilçesi Baklankuyucak Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Ayrıca Daşçı'nın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Denizli Isparta Şırnak Baba Trafik Kazaları 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

 İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title