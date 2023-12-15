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Denizlili İş Adamı Denizde Kayboldu

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Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya'nın Didim'de denize açıldıktan sonra kaybolduğu bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan arama çalışmalarında henüz bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

DENİZLİ (İHA) – Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Aydın'ın Didim ilçesinde denizde kaybolan Denizlili iş adamıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, henüz bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya, FBR isimli teknesi ile balık tutmak için Didim'den denize açıldı. Bir süre kendisinden haber alınamayan Cinkaya için Sahil Güvenlik'ten yardım talebinde bulunuldu. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi otomatik pilotta motor çalışır halde, kendi etrafında dönerken bulundu. Tekne ve etrafında yapılan aramalara rağmen iş adamı Cinkaya'ya ulaşılamadı. Cep telefonu ve özel eşyaları da teknede bulunan teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından marinaya çekilerek inceleme yapıldı. Denizli'den ve havadan devam eden 15 saatlik aramalara rağmen, şuana kadar herhangi bir ize rastlanılamadığı belirtildi.

Devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 Aralık 2023 tarihinde saat 09.21'de, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, üzerinde şahıs bulunmayan başıboş halde sürüklenen bir tekne olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik botu sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk bayraklı 'FBR' isimli tekne içerisinde kimsenin bulunmadığı ve teknede çanta, mont, olta takımı vb. eşyaların olduğu tespit edilmiştir. Müteakiben yapılan araştırmada 1 şahsın tekne ile denize açıldığı bilgisine ulaşılmış, denize düştüğü değerlendirilen şahsın bulunması maksadıyla olay mahalline ilave 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 İnsansız Hava Aracı ve 2 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde halihazırda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen şahsı arama faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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