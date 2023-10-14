Denizliler Filistin'e destek için yürüdü

Denizli'de bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yurttun dört bir yanında olduğu gibi Denizli'de de STK'lar tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. STK'ların çağrısı ile yürüyüşe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Çınar Meydanı'nda buluşan yaklaşık 300 kişi, tekbir getirerek ve sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetledi. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, Filistin'e yapılan saldırıların son bulması ve saldırılarına devam eden İsrail'in savaş suçu işlediğini söyleyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı. Alanı dolduran kalabalık, namazın ardından ellerindeki "Kudüs ezansız kalmayacak", "Siyonistler yenilecek, direniş kazanacak" ve "Nakba bitecek, Filistin halkı toprağına geri dönecek" yazılı dövizlerle, Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı. - DENİZLİ