Denizli'ye Dönüş Yolunda Trafik Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Burdur'dan memleketleri Denizli'ye dönmek için yola çıkan iki kuzen, kullandıkları otomobilin karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi Karahayökavşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesinden memleketi Denizli'nin Çameli ilçesine gitmek üzere yola çıkan Pakize Ceylan (30) idaresindeki 20 SS 806 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Denizli yönünden Burdur istikametine seyir halinde olan Mesut K. idaresindeki 15 HY 150 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Pakize Ceylan ve yolcu koltuğunda oturan kuzeni Sinan Sıryol'un (35) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Pakize Ceylan ve Sinan Sıryol'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatlarını kaybeden kuzenlerin Çameli ilçesinde son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ