Denizli ve İzmir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 8.8 Ton Sahte Alkol Yakalandı

Denizli ve İzmir'de kaçakçılık şebeklerine yönelik operasyon düzenleyen polis, 8.8 ton sahte alkolü piyasaya sürülmeden yakaladı. 17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon sayesinde 18 milyonluk vergi kaybı önlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol tüketiminden kaynaklı ölümlerin önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda yasadışı olarak etil alkol alım-satımı ve taşımacılığını yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 1 Temmuz'da Denizli ve İzmir illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların ikametleri, iş yerleri, depoları ve araçlarında yapılan aramalarda 8 bin 729 litre yasa dışı etil alkol, 27 litre sahte alkollü içki, 309 adet alkollü içki aroması, 1 adet kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ay süren çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonla yaklaşık 18 milyon TL değerinde vergi kaybının önlendiği bildirildi. - DENİZLİ