Denizli Üniversite Hastanesi Kantininde Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde gerçekleşen silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Saldırı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili ve ilişkili olduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Denizli'de üniversite hastanesi kantininde gerçekleşen silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde hasta ziyareti için bulunan 7 kişilik gruba silahlı 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili ve ilişkili oldukları şahıslara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında olayın faili ve bağlantılı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ