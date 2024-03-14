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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kantininde Silahlı Saldırı: Tutuklu Sayısı 5'e Yükseldi

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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Adli kontrolle serbest bırakılan ve azmettirici olduğu iddia edilen şüpheli ile faillerin kaçtığı aracı kullanan şoför, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde 1 Mart günü meydana gelen olayda, eğlence mekanı işleten ve hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete gelen gruba iki kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Olayın ardından harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, soruşturma için özel bir ekip kurdu. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekip, olayın faillerinin Mustafa A. (24) ve Mustafa B. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin geldikleri aracı da tespit eden ekipler, araca sahte plaka takıldığını ve sürücünün Ali A. (25) olduğunu tespit etti. Ekipler, araştırmayı derinleştirdiklerinde olaya dahil olduğu değerlendirilen Orhan K. (41) ve olayda yaralanan Şefikcan U.'ya (21) ulaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ortaya çıkarılan detayda, olayda yaralanan Şefikcan U.'nun şüphelilere sürekli bilgi akışı sağladığı, olayın gerçekleştiği gün saldırının olacağını bildiği ve hastanede oldukları bilgisini yine kendisinin söylediği ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden saldırıyı gerçekleştiren Mustafa A. ve Mustafa B. ile muhbirlik yapan Şefikcan U. tutuklandı. Diğer şüpheliler Orhan K. ve şoförlük yapan Ali A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Orhan K. ile faillerin kaçtığı aracı kullanan Ali A.'nın serbest bırakılmasına itiraz edildi. Yapılan itiraz üzerine dün yeniden gözaltına alınan sevk edildikleri mahkemece tutuklanmasının ardından olayda tutuklu sayısı 5'e yükseldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Üniversitesi Denizli Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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